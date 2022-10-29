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Mersin'de palet fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

29.10.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana geldi. Bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çevredeki evler ve kömür deposuna sıçramasını önlemek için ilçe belediyeleri arazözlerle, İl Emniyet Müdürlüğü de TOMA ile çalışmalara destek veriyor.

Mersin'de palet fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Çilek Mahallesi'ndeki palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görevlilerin durumu bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının fabrikanın bitişiğindeki kömür deposu ve çevresindeki evlere sıçrama ihtimali nedeniyle çevre ilçe belediyelerine ait arazözlerle bölgeye su takviyesi yapıldı.

AA-20221029-29294394-29294387-MERSINDE_PALET_FABRIKASINDA_YANGIN_CIKTI

Öte yandan, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

AA-20221029-29294394-29294390-MERSINDE_PALET_FABRIKASINDA_YANGIN_CIKTI

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bölgeye gelerek incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA-20221029-29294394-29294393-MERSINDE_PALET_FABRIKASINDA_YANGIN_CIKTI

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (AA)

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