Mersin’de ‘Pekmeze toz karışacak’ kavgası kanlı bitti

Mersin’in Mut ilçesinde Çömelek Mahallesi'nde öğle saatlerinde evinin önünde pekmez yapan 65 yaşındaki Akyaka, tarım aracı olan ‘patpat’ı süren Tahir Kaya’nın geçmesine izin vermedi.

Pekmeze toz karışacağını düşünerek tarım aracının başka bir yönden geçmesini talep etti. Ancak kabul etmeyen Kaya ile Akyaka arasındaki tartışmanın büyümesi nedeniyle olay kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİNİ ALARAK ATEŞ AÇTI

Evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelin Ruhan Akyaka'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Sinirine hakim olamayıp 3 kişinin hayatını sonlandıran Tahir Kaya jandarmaya teslim olurken, cenazelerin yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır