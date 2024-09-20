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  4. Mersin’de ‘Pekmeze toz karışacak’ kavgası kanlı bitti

Mersin’de ‘Pekmeze toz karışacak’ kavgası kanlı bitti

20.09.2024 16:21
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Mersin’de "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla yoldan geçen komşu Tahir Kaya ile evinin önünde pekmez yapan Kemal Veli Akyaka arasında ‘pekmeze toz karışacak’ kavgası kanlı bitti. Kaya yoldan geçmesine izin vermeyen komşuları Kemal Veli Akyaka (65) ile oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelini Ruhan Akyaka'yı (35)’yı av tüfeğiyle vurdu.

Mersin’in Mut ilçesinde Çömelek Mahallesi'nde öğle saatlerinde evinin önünde pekmez yapan 65 yaşındaki Akyaka, tarım aracı olan ‘patpat’ı süren Tahir Kaya’nın geçmesine izin vermedi.

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Pekmeze toz karışacağını düşünerek tarım aracının başka bir yönden geçmesini talep etti. Ancak kabul etmeyen Kaya ile Akyaka arasındaki tartışmanın büyümesi nedeniyle olay kavgaya dönüştü.

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AV TÜFEĞİNİ ALARAK ATEŞ AÇTI

Evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelin Ruhan Akyaka'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi.

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JANDARMAYA TESLİM OLDU

Sinirine hakim olamayıp 3 kişinin hayatını sonlandıran Tahir Kaya jandarmaya teslim olurken, cenazelerin yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

katliam

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pekmez Mersin Mut kavga
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