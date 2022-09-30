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Mersin'de PKK'ya gece operasyonu düzenlendi: 9 gözaltı

30.09.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürüldü. Gece saatlerinde belirlenen adreslere özel hareket polislerinin de katılımıyla operasyon yapıldı. Polis ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt üyesi olan yardım ve yataklık yapan şahısları takibe aldı.

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GECE OPERASYONU YAPILDI

Bu kapsamda, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon yapıldı.

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Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere tek tek girildi. Koçbaşı ile kapılar tek tek kırılarak içeri girilirken, şüphelilerden 9'u yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümanlar incelemeye alındı.

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Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Polis, ikametinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmasını sürdürüyor. (AA-İHA)

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