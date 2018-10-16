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Mersin'de polis ekiplerinden yasadışı bahis operasyonu: 2'si çocuk, 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 09:54 | Son Güncelleme

Mersin'de polis ekipleri tarafından düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 2'si çocuk 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de polis ekiplerinden yasadışı bahis operasyonu: 2'si çocuk, 11 gözaltı

Kent merkezi ve ilçelerinde yasa dışı bahise yönelik çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 23 harddisk, 7 cep telefonu, 2 usb bellek ve 1 laptop ele geçiren polis, 2'si çocuk 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaşları küçük şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, sorgulanmak üzere emniyete götürülen S.Y., B.Y., R.T., M.E.K., M.E.K., H.T., Y.A., Ö.T. ve M.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi. (DHA)

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