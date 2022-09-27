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Mersin'de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan'ın yer aldığı CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

27.09.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki terör saldırısında polis memurunu şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer alması gündem yarattı. Söz konusu raporda imzası bulunan CHP Grup Başkanvekili Özel'den açıklama geldi. Raporun 2012 yılında hazırlandığını belirten Özel, "Bu raporda toplam 188 gazetecinin ismi var. Bunun içinden Meclis'te 3 milletvekili var. Yıllar sonra bir sayfasından CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var" diye konuştu.

Mersin'de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan'ın yer aldığı CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne düzenlenen ve polis memuru şehit Sedat Gezer'in şehit oduğu saldırıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Polis memuru Gezer'i şehit eden ve daha sonra kendilerini patlatan iki kadın teröristten biri olan PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin Tutuklu Gzeteciler Raporu içerisinde gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı. Zozan Tolan kod isimli teröristin İzmir'de hapis yatarken 'gazeteci' olarak raporlandığı bildirildi.

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ÜÇ CHP'Lİ VEKİLİN DE İMZASI VAR

Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel imzasıyla hazırlanan 'Dünyanın En Büyük Cezaevi: Türkiye' isimli raporda terörist Dilşah Ercan da gazeteci olarak yer aldı.

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA: "HADSİZLİĞİN HESABI YOK"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün Meclis'te yaptığı basın toplantısında söz konsu iddialara sert bir dille cevap verdi. Özel, "Terbiyesizliğin, hadsizliğin hesabı yok" dedi.

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Özel, şu ifadeleri kullandı:

'İĞRENÇ BİR ALGI OPERASYONU'

"Mersin'deki terör saldırısı soruşturuldukça sosyal medyada son derece çirkin bir saldırı altında Cumhuriyet Halk Partisi. İğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar. Öyle ki CHP'nin 2012'de yaptığı 2013'te de kamuoyuyla paylaştığı o dönem tüm siyasi partilere yolladığımız ve halen daha referans bir kaynak olarak gösterilen Tutuklu Gazeteciler Raporu'nun bir sayfasından CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var.

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'RAPORDA TOPLAM 188 GAZETECİNİN İSMİ VAR'

Sosyal medyada bir sayfa ve saldırıda ölen Dilşah Ercan'ın yazması üzerine diyorlar ki 'CHP bu kişiye gazeteci dedi.' Rapor 2012 yılı. CHP hepiniz biliyorsunuz ki adı bilinen gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor ancak basın kartı olan ve gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazıyor. 117 kişi de bu sırada önce tutuklu olabiliyor, gözaltında olabiliyor. Bu raporda toplam 188 gazetecinin ismi var. Bunun içinden Meclis'te 3 milletvekili var. Mehmet Balbay ve Mustafa Haberal da bizim geçen dönem milletvekilimizdi bu rapordan. Bu raporda Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Hikmet Çiçek, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu var.

SON DAKİKA: CHP'nin raporu olay yarattı! Üç önemli isminin de imzası var, Mersin'de polis memurunu şehit eden terörist Dilşah Ercan o rapora göre 'gazeteci'CHP'nin raporu olay yarattı! Üç önemli isminin de imzası var, Mersin'de polis memurunu şehit eden terörist Dilşah Ercan o rapora göre 'gazeteci'

'O TARİHİN EN ÖNEMLİ SAVCISI BUGÜN TERÖRİST'

Gazeteciyim deyip bunu ispat edenlere mektup yazmışız. 2012'de buna gelen cevaplardan birini alıyorlar. 2012'de Mehmet Baransu'ya ne diyordunuz? Baştacı bir gazetecinizdi, şimdi terörist. Ekrem Dumanlı, firari terörist. Türkçe Olimpiyatları'nda ayırdığı koltuğa oturuyordunuz. Örneğin Zekeriya Öz, o tarihin en önemli savcısı bugün terörist. Yüksek Askeri Şura üyesi olarak en yüksek rütbeli darbeci Akın Öztürk bugün terörist. Mehmet Dişli, kardeşi yurtdışında Türkiye'yi temsil ediyor halen daha ama Hulusi Akar'ın en yakını o gece darbeci şimdi terörist. Sonra Erdoğan çıkacak, 'Rabbim milletim beni affetsin' deyip bu pisliklerden kurtulacak sonra siz 188 gazeteci ismi içinde adı geçmiş CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını soracaksınız öyle mi? Terbiyesizliğin, hadsizliğin hesabı yok!"

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Mersin Özgür Özel CHP terör saldırısı

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