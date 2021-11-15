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Mersin'de rekor miktarda kokain ele geçirilmişti! İstenen cezalar belli oldu

15.11.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili tutuklanan, şirket sahibinin de arasında olduğu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin'de rekor miktarda kokain ele geçirilmişti! İstenen cezalar belli oldu

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin, İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle 16 Haziran'da düzenlediği operasyonda, Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan, muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş, oğlu H.İ.Ş, firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. hakkında "uyuşturucu ithal etme" suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Ekvador'dan yüklenerek Türkiye'ye getirilen ve muz taşıdığı beyan edilen şüpheli konteynerlerin takibe alındığı, taşıma yapılan geminin Mersin Limanı'na yanaşmasının ardından ekiplerin harekete geçtiği anlatıldı.

Gemiden tahliyesinin ardından X-ray taramasında şüphe görülen konteynerlerde, Gümrük Muhafaza'nın 4 dedektör köpeğinin de desteğiyle detaylı arama yapıldığı bildirilen iddianamede, bir konteynerde muzların arasına gizlenmiş 1 ton 155 kilogram, diğerinde ise yine muzların arasında 145 kilogram kokain bulunduğu kaydedildi.

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İddianamede, Ekvador'dan gelen konteynerlerin "güvenlik mühürlerinin" güzergah boyunca sağlam kaldığının tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Firmanın daha önceki muz sevkiyatlarına bakıldığında tüm konteynerlerin Mersin Serbest Bölge'deki iş yeri deposuna alındığı ve konteynerlerdeki muzların depoya indirildiği ve transit gönderilmek üzere tırlara aktarım yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kokain cinsi uyuşturucunun yakalandığı konteynerlerin de firma deposuna gideceği ve uyuşturucunun bizzat muz kolilerinin içerisine saklanması nedeniyle şüphelilerin uyuşturucudan haberdar olmamalarının mümkün olmayacağı ayrıca bu kadar yüksek miktarda uyuşturucunun, alıcı kişilerin bilgisi olmadan gönderilemeyeceği değerlendirilmekle birlikte aksi durumun hayatın olağan akışına ters olduğu da aşikardır."

Takip cihazı bulunan konteynerlerin bizzat izlenmesi nedeniyle bu kadar yüksek miktardaki kokain sevkiyatının şüphelilerin iradesi dışında gerçekleşmeyeceği değerlendirmesi yapılan iddianamede, konteynerlere şirket yetkilerinin dışında bir kişinin müdahale imkanının bulunmadığı da anlatıldı.

İddianamede, "muz ithalatı" adı altında kente uyuşturucu getirildiği, ithal edilen muzun değerinin 918 bin 270 dolar ve ele geçirilen kokainin ise 63 milyon 878 bin dolar olduğu bilgisine de yer verildi.

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BAKAN MEHMET MUŞ DUYURMUŞTU

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, Mersin Limanı'nda 1 ton 300 kilogram kokain bulunmasıyla, ülke tarihinde en yüksek miktarda kokain ele geçirilmesi operasyonuna imza atıldığını duyurmuştu.

Ticaret Bakanlığı da olayın "ülke tarihinin tek seferde en yüksek miktarlı kokain ele geçirilmesi" olarak kayıtlara geçtiğini bildirmişti.

Uyuşturucuyla ilgili muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş, oğlu H.İ.Ş, firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. tutuklanmıştı.

AA

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Mersin
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