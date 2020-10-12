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Mersin'de sahte alkol içen 5 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 14:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Mersin'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 13 kişiden 5'i yaşamını yitirdi. Yaşanan ölümler üzerine operasyon başlatan polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1'i de serbest kaldı.

Mersin'de sahte alkol içen 5 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de son günlerde sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümler ve hastanelerde gözlem altında tutulan 8 kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyon başlattı.

SAHTE İÇKİ BASKINI

Merkez Toroslar ilçesindeki büfeye baskın yapan polis ekipleri, ele geçirilen 19 adet yarımşar litrelik şişelerdeki sıvının metanol oranı yüksek sahte içki olduğunu saptadı. Kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, sahte içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.’nin merkez Mezitli ilçesindeki evine baskın yapan ekipler, 52 bidon içinde toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi.
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M.F. ile yanında bulunan ismi açıklanmayan 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

650 BÜFEDE DENETİM

Öte yandan Mersin polisi, büfeden sahte içki satın aldığı belirlenen ve ölüm tehlikesi atlatan 8 kişiye de ulaşıp toplam 19 litre sahte içkiye el koydu. Ayrıca kent genelindeki yaklaşık 650 büfede sahte içki denetlemesi yapan polis, halkı internet üzerinden etil alkol alımı yapmaması konusunda uyardı.

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İZMİR'DE ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Öte yandan İzmir'de de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

20 kişinin ise tedavisi sürüyor.

(DHA)

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