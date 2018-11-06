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Mersin'de sahte içki operasyonu! 8 bin litre sahte şarap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 8 bin litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimine yönelik çalışmalar kapsamında, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağcılar-İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evin deposunda sahte şarap imal edildiği bilgisine ulaştı.

İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, mahallenin kırsal bölümünde yer alan adrese operasyon düzenledi.

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Evin deposunda yapılan aramada, plastik varil ve fıçılarda satışa hazır hale getirilmiş 8 bin litre sahte şarap ele geçirildi.

Sahte şaraplara el konulurken ev sahibi H.E.Ş. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Mersin Akdeniz sahte şarap sahte içki

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Şarap sahte değil en iyi kalite ev yapımı. Kaçak üretildiği için sahte deniyor.
sahte şarap nasıl oluyormuş yaa.. vergisini alamadık desenize...
şarabinda mi sahtesi var mış
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