Mersin'de sahte içki operasyonu! 8 bin litre sahte şarap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimine yönelik çalışmalar kapsamında, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağcılar-İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evin deposunda sahte şarap imal edildiği bilgisine ulaştı.
İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, mahallenin kırsal bölümünde yer alan adrese operasyon düzenledi.
Evin deposunda yapılan aramada, plastik varil ve fıçılarda satışa hazır hale getirilmiş 8 bin litre sahte şarap ele geçirildi.
Sahte şaraplara el konulurken ev sahibi H.E.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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