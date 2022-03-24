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Mersin'de şaşkına çeviren görüntü! Sahile portakal vurdu

24.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de dereden akıntıyla gelerek denize döküldüğü değerlendirilen çok miktarda portakal dalgalarla sahile vurdu. Turistler ve çocuklar gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, portakalların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Mersin'de şaşkına çeviren görüntü! Sahile portakal vurdu

Mersin’de dereden akıntıyla gelerek denize döküldüğü değerlendirilen çok miktarda portakal sahili kapladı. Rus turistler ve çocuklar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Tatil sitelerinin bulunduğu Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbaşis Mahallesi sahiline yüzlerce portakal vurdu. Yüksek rakımdaki portakal bahçelerinin olduğu bölgeden Arpaçbahşis Deresi'ne atıldığı değerlendirilen portakallar, akıntıyla Akdeniz’e döküldü. Dere ile denizin buluştuğu bölgede dalgalar portakalları kumsala taşıdı.

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TURİSTLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sahilin büyük bir bölümü portakalla kaplanırken, hava sıcaklığının arttığı bölgeye Rusya’dan gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Turistler fotoğraf çekinirken, çocukların bir köpeğe yakalaması için sürekli portakal atarak oyunlar oynaması dikkat çekti.

Mahalle sakinleri, Arpaçbahşiş Deresi'ne dökülen portakalların akıntıyla denize, oradan da sahile geldiğini aktardı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, portakalların temizlenmesi için çalışma başlattı.

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(İHA-DHA)

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Mersin
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