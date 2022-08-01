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Mersin'de şaşkına çeviren olay! Koşarak ambulansın yanına geldi, aracın camına kafa attı

01.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yaşanan bir olay görenleri hayrete düşürdü. İhbar üzerine Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'ne giriş yapan ambulansa doğru koşan bir kişi ekipleri şaşkına çevirdi. Aracın kapısını açmaya çalışan adam daha sonra ambulansın camını kafa atarak kırmaya çalıştı. Ambulansın içinde bulunan sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin'de ambulanstaki sağlık görevlilerine yönelik saldırı görenleri şoke etti. Sosyal medyada hızla yayılan olay Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine rahatsızlanan kişi için ambulansla mahalleye giden 112 acil sağlık ekipleri, yaşadıklarıyla şaşkına döndü.

AMBULANSIN CAMINA KAFA ATTI

Ambulansın mahalleye girmesiyle koşarak aracın yanına gelen ve ismi açıklanmayan şüpheli, önce kapıyı açmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine ambulansın penceresine kafa atan şüpheli, küfür de etti.

'BEYAZ KOD' VERİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

Ambulansın içinde bulunan sağlık çalışanlarınca 'beyaz kod' verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nce olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Ambulansın penceresine kafa atıldığı anlar, sağlık çalışanlarınca kaydedildi. Görüntülerde; koşarak gelen şüphelinin, ambulansa kafa attığı, bu sırada yanına gelen başka biri tarafından uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ttb hemen grev çağrısı yapar şimdi
Millet kafayı yedi,ülkece depresyondayız.
O da bi şey mi biz kafa atarak uçak düşürmüşüz.

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