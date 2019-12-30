Mersin'de sır ölüm! İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

Edinilen bilgiye göre, dün gece 04.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde 22 yaşındaki S.K. isimli bir genç, yol kenarında arkadaşı tarafından yarı çıplak vaziyette bulundu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne götürülen genç, tedavi altına alındı. Şahsın yapılan araştırmasında Kırklareli ilinde piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı ve 7 gün önce izne geldiği tespit edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

