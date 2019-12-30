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  4. Mersin'de sır ölüm! İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

Mersin'de sır ölüm! İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Mersin’de izne gelen bir asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu. Arkadaşı tarafından hastaneye götürülen asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mersin'de sır ölüm! İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

Edinilen bilgiye göre, dün gece 04.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde 22 yaşındaki S.K. isimli bir genç, yol kenarında arkadaşı tarafından yarı çıplak vaziyette bulundu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne götürülen genç, tedavi altına alındı. Şahsın yapılan araştırmasında Kırklareli ilinde piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı ve 7 gün önce izne geldiği tespit edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzne gelen askerin şüpheli ölümü

(İHA)

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