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Mersin'de su kuyusu açmaya çalışan 2 kişiden acı haber!

08.11.2023 01:24 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Mut ilçesinde su kuyusu açmak isteyen 2 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Mersin'de su kuyusu açmaya çalışan 2 kişiden acı haber!

Edinilen bilgiye olay, ilçeye bağlı Özlü Mahallesi Akçaalan mevkiinde meydana geldi. Yakup Şahin (50) ve Ahmet Uçar (59), Mut ilçesine bağlı Özlü Mahallesi Akçaalan mevkiinde su kuyusu açmaya çalışırken göçük altında kaldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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Ekiplerin ortak çalışması sonucu göçük altında kalan Yakup Şahin ve Ahmet Uçar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Göçük altından çıkarılan Uçar ve Şahin'in cenazeleri Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Mut ilçe su kuyusu

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