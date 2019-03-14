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Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Mersin'de Süleyman Etiz, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyla Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdü.

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Olay, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir eşi Leyla Etiz ve 5 çocuğundan ayrı, Siirt'te yaşayan Süleyman Etiz, dün akşam saatlerinde eve geldi. Evde Leyla ve Süleyman Etiz çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Etiz, eline geçirdiği tahra ile defalarca eşi Leyla’nın başına vurdu. Leyla Etiz kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

Leyla Etiz'in çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Leyla Etiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Etiz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Polis, katil zanlısı Süleyman Etiz'i yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Mersin tahra

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