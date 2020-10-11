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Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 16:04 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Bedriye Kaya öldü, 28 işçi yaralandı.

Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Köserelli Mahallesi, Devrent mevkiinde meydana geldi. Ceyhan Koç yönetimindeki işçi taşıyan midibüs, iddiaya göre, fren boşalması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 28 İŞÇİ YARALANDI

Kaza sonrasında vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada, 6'sı ağır 28 işçi yaralanırken, işçilerden Bedriye Kaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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