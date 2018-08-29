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Mersin'de tavuk eti rezaleti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:36 | Son Güncelleme

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kaçak kesilip, tüketime sunulmaya hazırlandığı tespit edilen 1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yeni Mahalle'de devriye görevi yaparken, bir apartmanın altında bulunan depoya bir araçtan poşetler içerisinde et taşındığını belirledi.

1,5 ton kokmuş tavuk eti ele geçirildi!

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Polisin haber vermesi üzerine adrese giden Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda taşınan ve hijyen kurallarına uyulmadan çuval ve poşetlere doldurulup tek odalı bir depoda saklanan 1,5 ton et ele geçirdi.
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Fatura, irsaliye veya veteriner raporu olmadığı tespit edilen etlere el konulurken, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede etlerin tavuk eti olduğu belirlendi.
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Tüketime sunulmaya hazırlanıldığı anlaşılan etler, kokmuş olması, hijyen ve sağlık şartlarını taşımaması nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Atık Bertaraf Tesisinde imha edildi.
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Tüketime sunulmaya hazırlanıldığı anlaşılan etler, kokmuş olması, hijyen ve sağlık şartlarını taşımaması nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Atık Bertaraf Tesisinde imha edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Mersin Akdeniz Tavuk Eti

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