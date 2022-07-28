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Mersin'de "Temizleme Operasyonu" Çok sayıda gözaltı! Aralarında HDP'li il başkanı da var

28.07.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de terör örgütleri PKK, YPG ve MKP'nin propagandasını yaptığı öne sürülen kişilere "Temizleme Operasyonu" başlatıldı. Aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesi meclis üyesi 4 kişinin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de "Temizleme Operasyonu" Çok sayıda gözaltı! Aralarında HDP'li il başkanı da var

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine sürdürdüğü çalışmalar kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesi meclis üyesi 4 kişinin bulunduğu 31 şüphelinin, Türkiye’nin sınır ötesinde yaptığı başarılı operasyonları baltalamak amacıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütleri PKK, YPG ve MKP propagandası yaptıkları tespit edildi.

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20 KİŞİ GÖZALTINA! ARALARINDA BEDRİYE KUŞ DA VAR

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabahın ilk ışıklarıyla TEM ekipleri tarafından 'Temizleme Operasyonu' düzenlendi. 500 polisin katıldığı operasyonda, HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve 4 meclis üyesinin yer aldığı 20 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari konumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin
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