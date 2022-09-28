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Mersin'de terör operasyonu! Büyükşehir belediyesi daire başkanına gözaltı

28.09.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine başlatılan operasyonda aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G.'nin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mersin'de terör operasyonu! Büyükşehir belediyesi daire başkanına gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

30 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

AA-20220928-29006461-29006460-MERSINDE_30_PKKKCK_SUPHELISININ_YAKALANMASINA_YONELIK_OPERASYON_BASLATILDI

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.

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Operasyonda B.G. ve bazı zanlılar gözaltına alındı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve gözaltındaki şüphelilerin adreslerindeki aramalar sürüyor.

Kaynak: AA

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