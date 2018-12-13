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Mersin'de trafik kazası: 1 polis şehit, 2'si polis 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 21:25 | Son Güncelleme

Mersin'de, narenciye yüklü kamyonun 2 polis aracına çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 2'si polis 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan Erdemli ilçesi istikametine giden 33 EAD 36 plakalı polis aracından dumanlar yükseldi. Radar uygulaması için bölgede olan trafik ekibi, meslektaşlarına yardım etmek için aracın yanına gitti.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Trafik ekipleri ve bazı sivil araçların da arızalanan polis aracının yanında durduğu sırada 33 VC 600 plakalı narenciye yüklü kamyon, 2 polis aracına çarptı. Kazada yaralanan 3'ü polis 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Başpolis Turan Kara, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kara'nın şehit olduğu haberini alan çok sayıda meslektaşı da hastaneye gitti.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldıktan sonra yaralıları kaldırıldıkları hastanelerde ziyaret etti. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü ile ilgili işlemler ise sürüyor.

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