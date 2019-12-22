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Mersin’de vatandaşlar denize girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 14:09 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde hava sıcaklığı sahil kesiminde 18 dereceyi bulurken, vatandaşlar denize girdi.Erdemli’de son bir haftadır sahilde hava sıcaklığı 18 ile 20 derece arasında, mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Vatandaşlar dünyaca meşhur Kayacı Vadisi’nden gelen Limonlu Çayı’nın Akdeniz ile buluştuğu sahilde güzel havanın tadını çıkararak denize ve dereye girdi. Önce Limonlu Çayı’nın soğuk sularına kendilerini bırakan vatandaşlar, ardından Akdeniz’in ılık sularında yüzdü. Sahilde yüzen Mehmet Aslan, "Şuanda bulunduğumuz yer Limonlu Çayı, Kayacı Vadisi’nden gelen suyla Akdeniz’in birleştiği yer. Dünyaca ünlü bir yer. Havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesiyle bir haftadır denize ve ırmağa giriyoruz. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

Metin Bilyeli de, "Sularımızın berraklığı, güzelliği tam bir doğa harikası. Dere çok soğuk, deniz suyu her zaman sıcaktır. Şuan Türkiye’nin cennet mekanındayız" diye konuştu.

Sezgin Dolunay ise, "Çok güzel bir havamız var. Bir hafta, 10 gündür hep böyle geçiyor. Gençlerimiz geziyor, aileler piknik yapıyor. Biz aynı şekilde yürüyüş yapıyoruz, hem pikniğimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Mersin deniz

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