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Mersin'de "yan bakma" kavgasının sonu kanlı bitti! Pompalı tüfekle iki kişiyi öldürdü

26.06.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan 'yan bakma' kavgasının sonu ölümle sonuçlandı. 18 yaşındaki Emircan D. çıkan kavgada yanında taşıdığı pompalı tüfekle Ender Yıldırım (22) ile Bünyamin Davarcı'yı (22) vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Emircan D. daha sonra gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Mersin'de "yan bakma" kavgasının sonu kanlı bitti! Pompalı tüfekle iki kişiyi öldürdü

Mersin'de 'yan bakma' kavgası 2 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Sokakta karşı karşıya gelen 2 grup arasında, 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Emircan D., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı'ya ateş açtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Emircan D. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım ile Davarcı, burada hayatını kaybetti.

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Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Kaçan Emircan D. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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