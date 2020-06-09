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Mersin'de yaralı bulunan çobanaldatan kuşu tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 11:10 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı halde bulunan çobanaldatan kuşu tedaviye alındı.

Tabiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde uçamayan yaralı bir kuş gören Musa Yıldız, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine bildirdi.

Ekipler, türünün çobanaldatan olduğunu belirledikleri kuşu, tedavisi için Tarsus Hayvanat Bahçesine götürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşun sol kanadında tüy kaybı bulunduğunu, bir yere çarpma sonucu yaralandığını değerlendirdiklerini belirterek, "Çobanaldatan kuşu tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak." dedi.

Bahçesinde kuşu yaralı bulan Musa Yıldız da kuşun yaralı olduğunu fark edince hemen yetkililere bilgi verdiğini dile getirdi.

(AA)


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