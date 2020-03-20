Mersin'de Yasemin Özel'in ölümüyle ilgili yeni iddia!

Mersin'in Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde geçen cumartesi günü, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıkan yangında, balkona çıkan Yasemin Özel, uzun süre kurtarılmayı bekledi. Gelen itfaiye erlerince uzatılan merdiven kısa kaldı. Yangının her yeri sarmasıyla panikleyen Özel, balkon korkuluklarına çıktı. Bir süre korkuluklarda asılı kalan Özel, daha fazla dayanamayınca kendini 8'inci kattan boşluğa bıraktı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Özel, kurtarılamadı. Genç kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mezitli İtfaiye Grup Amiri Tevfik Cin açığa alındı.

'SORUMLU BELEDİYE YÖNETİMİ'



Soruşturma sürerken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ndeki görevlerine 4 ay önce son verilen 2 itfaiye eri, sorumlunun belediye yönetimi olduğunu savundu. İşten çıkarılan 6 yıllık itfaiye eri Cumali Kılıç, Yasemin Özel'in ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi. "Biz görevde olsaydık kadını kurtarırdık" diyen Kılıç, belediye yönetiminin değişmesi ile 5- 6 yıllık deneyimli personelin, 'performans düşüklüğü' gerekçesiyle işten çıkarıldığını öne sürdü. Kendilerinin yerine deneyimsiz personel alındığını iddia eden Kılıç, "İtfaiye dairesinin altına dinamit yerleştirdiler. Mezitli'de yaşanan olay bunun örneği. Boş yere genç bir kadın yaşamını yitirdi. Olayı duyunca çok üzüldük. Ekipler oraya hazırlıksız gitmişler. Sekizinci kattaki yangına 18 metrelik merdivenle gitmişler. Bu çok büyük hata. 37 ve 54 metrelik merdivenlerin çıkması gerekiyordu. Branda açılmamış. Kadın kendini bırakmış. Yazık oldu. İhmal sonucu bir kadın öldü" dedi.