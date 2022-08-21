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Mersin'de yol verme kavgası cinayetle bitti! Aracıyla çarptıktan sonra bıçaklayarak öldürdü

21.08.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Araç sürücüsü Mehmet Ali Ö. önce aracıyla çarptığı Hüsamettin Kuş'u daha sonra çıkan kavgada ise göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan 2 kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

Mersin'de yol verme kavgası cinayetle bitti! Aracıyla çarptıktan sonra bıçaklayarak öldürdü

Akdeniz ilçesindeki olay dün gündüz saatlerinde, Adanalıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Hafif ticari aracını yol kenarına park eden Hüsamettin Kuş, sahilde arkadaşıyla oturup, sohbet etmeye başladı. Bu sırada aracıyla gelen Mehmet Ali Ö., yoldan geçemediği iddia ederek Kuş'un arabasını çekmesini istedi.

ÇARPARAK KAÇTI

Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından bölgeden ayrılan Mehmet Ali Ö., daha sonra aynı yere tekrar gelip, iddiaya göre aracıyla Kuş'a çarpıp, kaçtı.

ARAÇLA ÖNÜNÜ KESEREK BIÇAKLADI

Olayın akabinde Hüsamettin Kuş ve arkadaşı, hafif ticari araca binerek, Mehmet Ali Ö.'yü takip etmeye başladı. Hüsamettin Kuş, sahil yakınında aracının önünü kestiği Mehmet Ali Ö. ile yeniden tartıştı. Araçlarından inip kavga eden sürücülerden Mehmet Ali Ö., cebinden çıkardığı bıçakla Kuş'u göğsünden yaraladı.

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Ağır yaralanan Kuş, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Olaydan sonra firar eden 2 şüpheliyi güvenlik güçleri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
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