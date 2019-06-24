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Mersin'de yük treninin minibüse çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:13 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan minibüse çarptı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 4 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu bildirilen minibüsteki yolculardan 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde raylar üzerinde motoru duran minibüs sürücüsünün araçtan inip kaçması ve yük treninin araca çarpması yer alıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
tren kazası minibüs Mersin Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Orada o arabanın istop etmesi bence kasıt var yani cinayeti teşebbüs o şoför orada bilinçle arabayı durdurması çok büyük bir tehlike yani ölenlerin insan öldürmekle yargılanması gerekiyor o araba orada istop etmez hem bir de böyle bir tam geçitte tam trenin olduğu yerde araba duruyor
O şoför derhal tutuklanmalı cinayete teşebbüs
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