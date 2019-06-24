Mersin'de yük treninin minibüse çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Adana-Mersin seferini yapan yük treni, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, karşıya geçmeye çalışan minibüse çarptı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 4 KİŞİ DE YARALANDI
Kazada, içerisinde Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu bildirilen minibüsteki yolculardan 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, ikisi ağır 4 kişi yaralandı.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde raylar üzerinde motoru duran minibüs sürücüsünün araçtan inip kaçması ve yük treninin araca çarpması yer alıyor.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 2 yorum