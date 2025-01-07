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  4. Mersin'de zehirlenme faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti ekipler özel kıyafetle eve girdi! Nedeni belli oldu...

Mersin'de zehirlenme faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti ekipler özel kıyafetle eve girdi! Nedeni belli oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
07.01.2025 17:47
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Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 çocuk hayatını kaybetti, 5'inin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı Polis Olay Yeri İnceleme, koruyucu kıyafetlerle incelemede bulundu.

Mersin'de zehirlenme faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti ekipler özel kıyafetle eve girdi! Nedeni belli oldu...

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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"FARE ZEHRİ DÖKDÜK"

Hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Memun (34), Ahid (9), İlaf (7), Selem Elyusuf (4) ile Selam Duho (1) Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Hazal Duho'nun (29) ise tedaviyi reddederek taburcu olduğu öğrenildi.

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Polisin ifadesine başvurduğu, sağlık durumu iyi olan Haza Duho, olaydan bir süre önce evlerinin çeşitli bölgelerine fare zehri döktüklerini söyledi. Baba Memun El Yusuf da evde fareler olduğu için bir süre önce zehir dökmek zorunda kaldıklarını anlattı. Eve sevk edilen AFAD, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra çalışma yaptı. Ölen çocukların cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Mersin
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