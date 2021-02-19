HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'deki 'gizemli ev' Google'ın haritalar hizmetinde işaretlendi

Mersin'deki 'gizemli ev' Google'ın haritalar hizmetinde işaretlendi

19.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mersin'deki 'gizemli ev' Google'ın haritalar hizmetinde işaretlendi

Mersin Tarsus'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı ev, Google'ın haritalar hizmetinde, 'gizemli ev' olarak işaretlendi.

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. 82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

Kazının ardından harabeye dönen ev gizemini korurken, mahalleli kimliği belirsiz kişilerin eve girdiğini iddia ederek, yardım istedi.

9

HARİTADA İŞARETLENDİ

Öte yandan, evde yapılan çalışmalar gizemini korurken Google'ın 'haritalar' hizmeti, günlerce konuşulan evi 'Gizemli ev' olarak işaretledi. Tarsus ilçe merkezinde olan ev, haritada araştırma yapan kişilerin dikkatini çekiyor.

10

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
AUZEF kayıt yenileme tarihi belli oldu!AUZEF kayıt yenileme tarihi belli oldu!
Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Çanakkale'de pizzacı kılığına giren polisten kumar baskını

Film gibi operasyon! Polis pizzacı kılığına girip yakaladı

2021 AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF 2. dönem kayıtları ne zaman yenilecek? AÖF Bahar Dönemi ders seçme tarihi!

AÖF kayıt yenileme ücreti ve günleri belli oldu!

Son Dakika: Trabzon'da yeni yasak kararı! Nüfusa oranla koronavirüs vaka sayısı dikkat çekmişti

Giresun'un ardından Trabzon'da da yeni yasak kararı

Film gibi olay! 15 dakika ömrü kalmıştı, mucize eseri hayata tutundu

Film gibi olay! 15 dakika ömrü kalmıştı, mucize eseri hayata tutundu

AUZEF 2. dönem kayıt yenileme tarihi 2021: AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AUZEF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AUZEF kayıt yenileme tarihi belli oldu!

Son Dakika: Mars'taki Jezero Krateri ile Salda'nın benzerliğiyle ilgili flaş açıklama

Mars yüzeyi ile ile Salda'nın benzerliğiyle ilgili flaş açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.