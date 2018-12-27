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Mersin'deki halk pazarında suçüstü yakalandı: Tek kişilik çeteyim!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 10:08 | Son Güncelleme

Mersin'de girdiği halk pazarında 2 kadına ait cep telefonunu çaldığı iddia edilen bir kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Aynı suçtan daha önce de dosyası olan zanlının ifadesi de pes dedirtti. Cep telefonlarını çalmadığını söyleyen zanlı, 'Çalmadım çöpte buldum. Tek kişilik çeteyim. Ağabeyler, büyük bir çete çökertti' dedi.

Mersin'deki halk pazarında suçüstü yakalandı: Tek kişilik çeteyim!

Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı sivil motorize ekipler, yankesicilik ve kapkaç olaylarının önlenmesi amacıyla merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Çilek Mahallesi’ndeki halk pazarında gizli uygulama gerçekleştirdi. Daha önceden hakkında yankesicilik suçundan işlem yapılan Hıdır A. (45) isimli bir şahsın pazara geldiğini fark eden ekipler, şahsı takibe aldı. H.A.’nın 2 kadına yaklaşarak, ceplerinden telefonlarını aldığını gören ekipler, şahsı suçüstü yakaladı. H.A.’da yapılan üst aramasında kadınlara ait 2 telefon ele geçirildi.

'TEK BAŞIMA BİR ÇETEYİM'

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.A.’nın adliyeye sevki sırasında gazetecilere söyledikleri ise pes dedirtti. Telefonu çalmadığını öne süren H.A., "Büyük bir şebekeyi çökerttiler sağ olsunlar ağabeylerimiz. Ne çetesi olacağız ki tek başımıza bir çeteyiz. 1 telefon adlım onu da çöpe buldum vallahi ağabey. Suçüstü yakalanmadım, çöpte buldum kimlik aramasında üstümde çıktı. Başkada bir olay yok" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin halk pazarı hırsızlık cep telefonu

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