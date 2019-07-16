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Mersin'deki 'metil alkol' ölümünün ardından soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

Hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden kişinin metil alkolden zehirlendiği şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Mersin'deki 'metil alkol' ölümünün ardından soruşturma başlatıldı

Mersin'de evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden kişinin metil alkolden zehirlendiği şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesine bağlı Böğrüeğri Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan B.G. (67), Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

Hastane doktorunun yaptığı kontrol sonrası metil alkolden zehirlenme şüphesi duyması üzerine konu nöbetçi cumhuriyet savcısına bildirildi. Savcının talimatı üzerine B.G'nin cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son bir ayda Mersin'de 8, Adana'da 5, Niğde'de de 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Metil Alkol Mersin

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