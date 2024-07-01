Mersin'deki o anlar kamerada! Site sakinini başını ezerek öldürdü

Mersin'in Erdemli ilçesinde korkunç bir cinayet vakası yaşandı. 35 yaşındaki güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, havuzda alkol alan 32 yaşındaki Sezer Soner Aktaş'la tartışmaya başladı. Tartışma bir anda alevlenince ikili arasında kavga çıktı.
Site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen site sakini Sezer Soner Aktaş (32) ile kendisini uyaran sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt (35), arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Aktaş, hayatını kaybetti.
Güvenlik görevlisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen güvenlik görevlisi, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tutuklandı.
Öte yandan Aktaş'ın bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, Aktaş'ın güvenlik görevlisi ile tartıştığı, ardından güvenlik görevlisinin Aktaş'a saldırıp, bıçaklayarak yere yatırıp ayağıyla başına defalarca bastığı anlar yer aldı.
(DHA)