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  4. Mersin'deki o anlar kamerada! Site sakinini başını ezerek öldürdü

Mersin'deki o anlar kamerada! Site sakinini başını ezerek öldürdü

01.07.2024 13:56
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01.07.2024 13:56
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Mersin'deki bir yazlık sitede güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, sitenin havuzunda alkol alan Sezer Soner Aktaş'la tartışmaya başladı. Kısa süre içerisinde kavga dönüşen tartışma sonucunda Kurt, Aktaş'ı önce bıçaklayarak yere yatırdı. Ardından Kurt, ağır yaralı Aktaş'ın başını ezerek öldürdü. Kan donduran vahşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde korkunç bir cinayet vakası yaşandı. 35 yaşındaki güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, havuzda alkol alan 32 yaşındaki Sezer Soner Aktaş'la tartışmaya başladı. Tartışma bir anda alevlenince ikili arasında kavga çıktı.

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ALKOL TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen site sakini Sezer Soner Aktaş (32) ile kendisini uyaran sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt (35), arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Aktaş, hayatını kaybetti.

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KORKUNÇ VAHŞET ANBEAN KAMERADA!

Güvenlik görevlisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen güvenlik görevlisi, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tutuklandı.

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Öte yandan Aktaş'ın bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

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BAŞINI DEFALARCA EZDİ

Görüntülerde, Aktaş'ın güvenlik görevlisi ile tartıştığı, ardından güvenlik görevlisinin Aktaş'a saldırıp, bıçaklayarak yere yatırıp ayağıyla başına defalarca bastığı anlar yer aldı.

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(DHA)
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
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