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Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Arda Boyları" balesini ilk kez sahneledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Arda Boyları" balesini ilk kez sahneledi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), farklı sahne ve dans teknikleriyle düzenlediği "Arda Boyları" balesinin prömiyerini gerçekleştirdi.

Dünya prömiyeri 2012'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan, birbirine kavuşamayan aşıklar Halime ve Recep’in hikayesini anlatan eser, Mersin Kültür Merkezi Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Farklı sahneleme ve dans teknikleri kullanılarak anlatımı, orkestranın eklenmesiyle de müziği zenginleştirilen eser, iki perde olarak sahnelendi.

Librettosunu Ayşegül Çelik'in yazdığı eserin, koreografisini ve rejisini Özgür Adam İnanç, orkestra şefliğini Nezih Seçkin yaptı.

Müzikleri Arda Erdem ve İsmail Sezen'e, düzenlemesi ise Can Aksel Akın'a ait olan balenin, dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Tarı Deniz, eser sorumluluğunu Erdoğan Şanal ve koreografi asistanlığını Deniz Alp üstlendi.

Trakya Bölgesine ait türküleri çalan orkestraya, bağlama sanatçıları da eşlik etti.

Kapalı gişe sahnelenen gösteri, sanatseverlerden beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Boyları MDOB Mersin

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