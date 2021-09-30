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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Arkeoloji Müzesi Konseri" verecek

30.09.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Arkeoloji Müzesi Konseri" verecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Arkeoloji Müzesi Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 2 Ekim Cumartesi saat 14.00'te Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek.

Konserde, piyanoda Artem Reutov ile solistler Saliha Aktaş, Ceren Göğüş, Dilara Kaymak, Gülin Dönmez ve Mahmut Uğur Nas sahne alacak.

Anlatıcılığını Dilara Kaymak'ın yapacağı konserde, sanatçılara kemanda Müge Şahin ile Sezen Nur Esen, viyolada Melis Özdemir ve viyolonselde Deniz Ali Esen eşlik edecek.

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