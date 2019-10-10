HABER

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Carmen"i sahneledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 23:01 | Son Güncelleme

MDOB, Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan "Carmen"i sahneledi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan "Carmen"i sahneledi.

MDOB, librettosu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy'e ait operayı Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Eserin rejisörlüğünü Haldun Özörten, orkestra şefliğini Vladimir Lungu, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografisini de Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir üstlendi.

Fransız yazar Merimee'nin aynı adlı romanından uyarlanan operanın koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yaptı.

Eserde, Medine Tuganova, Bülent Bezdüz, Mehmet Ali Tutar, Serin Saybaşılı, Kazım Erdem Özdemir, Mehmet Erkoç, Funda Uyanık, Dilara Köse, Serkan Karagöz ve Mustafa Özer sahne aldı.

Koreografisiyle dikkati çeken ve dünyaca ünlü sanatçıların besteleriyle "ses" bulan eser, sanatseverlerden beğeni aldı.

Carmen operası, tütün fabrikasında çalışan Carmen ile bir muhafız çavuşu olan Don Jose arasındaki aşk hikayesini anlatıyor.

Eser, 12 Ekim'de ikinci kez sanatseverlerle buluşacak.

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Kilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatıKilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkiyatı
Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu!Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MDOB Mersin Opera

En Çok Okunan Haberler

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşme

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’dan, Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin açıklama

Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu!

Suriye'ye askeri sevkiyat!

Suriye'ye askeri sevkiyat!

10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Yargı reformu paketinin ilk 10 maddesi Meclis'te kabul edildi

Yargı reformu paketinde önemli gelişme!

Roketin düşme anı kamerada! 1 kişi şehit olmuştu

Roketin düşme anı kamerada! 1 kişi şehit olmuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.