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Mersin Eczacı Odası Başkanı Sağır darbedildi

31.10.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir kişi, yakınının eczane açmak için yaptığı başvurunun reddedildiği gerekçesiyle otomobilinin önünü kestiği Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır'ı darbetti.

MERSİN (AA) - Sağır'ın kullandığı otomobil, Eğriçam Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı'nda B.E. tarafından durduruldu.

B.E, bir yakınının eczane açmak için yaptığı başvurunun reddedilmesi nedeniyle tartıştığı Sağır'ı darbetti.

Sağır'ın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, B.E'yi gözaltına aldı.

B.E, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Mersin Eczacı Odası üyeleri, oda binasının önünde düzenledikleri basın açıklamasında Sağır'a yönelik saldırıya tepki gösterdi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da açıklamaya katılarak saldırıyı kınadı.

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