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Mersin Erdemli’de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 03:32 | Son Güncelleme

Mersin´in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü.

Mersin Erdemli’de orman yangını

Mersin´in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Erdemli Orman işletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde ilçeye bağlı Gücüş Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çam ormanlarıyla kaplı alanda rüzgarında etkisiyle yangın büyüdü.
Gelen ihbar üzerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve 3 su tankı ile yangına müdahalede bulunuldu. Yangına müdahale eden ekiplere Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de destek verdi.
Ekipler yangının ev ve hayvanların bulunduğu ağıllara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
Öte yandan yoğun dumandan etkilenen görevlilere ise bölgede hazır bekletilen 112 görevlilerince müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alınmasına yönelik yoğun çalışma devam ediyor.

Mersin Erdemli’de orman yangını

Mersin Erdemli’de orman yangını

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