Mersin Hafızasını Arıyor

“Korkunç bir çarpık kentleşme var.” Ressam ve akademisyen Nurseren Tor, Mersin'in en eski yerleşim merkezi olan Uray Caddesi’ndeki sergi ve etkinlikleri böyle anlatmaya başlıyor. “Kentin genel görüntüsünde hep beni rahatsız eden bir şey vardı. Tarihi binalar tehdit altında. Bu eski binaların güzelleşmesi, halka açılabilmesi için sanatı araç olarak kullanırım diye karar verdim.”

Prof. Dr. Nurseren Tor, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı. Doğma büyüme Mersinli. Çocukluğunda Uray Caddesi’nin kente kan pompalayan, canlı bir merkez olduğunu hatırlatıyor. Caddenin uzun süredir canlılığını, rengini, işlevini yitirmiş durumda olduğunu söylüyor.

“Burası bilinmiyor. Mersinliler tarafından da bilinmiyor. Sandalye, masa gelecek, sergi için itfaiye gelecek, 'Uray Caddesi’ diyorum, ’Neresi orası?’ diyor. Bu sokağın görünür, tanınır olması lazım.”

Uray Art isimli projenin amacı bu; Uray Caddesi’nin yeniden görünür hale getirmek. Bu amaçla Tor, Sedat Aydöner, Fazıl Tütüner, Emre Okur, Atilla Şahin, Fatma Yanık ve Oktay Abay’la bir araya geldi, bir dizi etkinlikten oluşan projeyi hayata geçirdi.