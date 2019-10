Mersin İklim Krizine Hazırlıklı Değil

Burat’ın bahsettiği "İklim Kahinleri”, 2016 yılında tartışma yaratan bir araştırmaya imza atan James Hansen ve 18 meslektaşı. Eski bir NASA çalışanı olan Hansen, küresel ısınmaya dikkat çeken ilk bilim insanlarından. Atmospheric Chemistry and Physics (ACP) isimli akademik dergide yayımlanan araştırmada Hansen 50 ila 150 yıl arasında deniz seviyesinin küresel ısınmaya bağlı olarak “birkaç metre” yükselebileceği uyarısı yapmıştı.

Türkiye’nin iklim kriziyle ilgili sınıfta kaldığını savunan Algedik, şunları söylüyor: “Türkiye dünyadaki karbon yoğun iklim politikalarından kaçan şirketlerin adresi olmaya çalışıyor. Bunun en iyi örneği çimento sektörü. Şu an Türkiye, İtalya, Fransa, İsviçre, Almanya gibi ülkelerin çimento firmalarının yatırım yaptığı bir ülke. Hatta daha alasını söyleyeyim, Brezilyalı bir çimento üreticisi bile Türkiye’de. Sadece çimento deği;, otomobil fabrikaları, benzer şekilde kömür yatırımlarının adresi oldu uzunca bir süre.”

Algedik şunları söylüyor: “Dünya tarihini 24 saate sığdırırsanız insanlık tarihi son 1 dakikanın içinde saniyelerle ölçülüyor. İnsanlık tarihini 24 saate sığdırırsanız fosil yakıt kullanımımız birkaç saniye. Biz varlığımızı (bundan önce) böyle sürdürebildik. Şu an teknoloji bunun çok daha fazlasını yapmaya müsait… Daha fazla tüketime dayalı, üretimi beslemek için tüketime dayalı bir ekonomik model bu dünyayı kullanılmaz hale getirdi. Asıl soru da bu; aslında bu (mevcut durum) gerçekçi mi?”

Algedik bir tarım şehri olan Mersin’in de asfalt ve çimentodan payını aldığını vurguluyor. “Mersin’de limon üretimi çok fazla, Türkiye genelinde bir numara. Ama Mersin’in en çok ürettiği şey limon değil. Mersin Büyükşehir Belediyesi (2017’de) 500 bin ton asfalt dökmüş. İlçe belediyelerini kattığınız zaman (614 bin ton olan) limonu geçiyoruz.” Algedik Mersin’de bir yılda üretilen çimentonun ise 6.6 milyon tona ulaştığını söylüyor. “Bu ne demek? 10 yılda 50 milyon ton olduğunu düşünelim, bu 50 milyon topraktan daha da fazlasının alınması demek. Portakal bahçelerinin azalması demek, iklim felaketlerinin artması demek. Bana bu her şeyi anlatıyor.”

Önder Algedik iklim kriziyle mücadalede yerel yönetimlere de büyük sorumluluk düştüğünü söylüyor: “Yerel yönetimler asfaltı yasaklayabilir. Şu an Türkiye’de yılda kişi başına 1-1 buçuk ton asfalt döken belediyelerimiz var. Yerel yönetimler betonu yasaklayabilir çünkü şu an Türkiye’de hiçbir şey yapmasanız, iklim değişmese bile dökülen beton yüzünden her yağışın sel felaketine dönüşmesi garanti."​