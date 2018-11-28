Mersin İl Engelliler Meclisi kuruldu

"Kimse kimsenin üzerinde veya altında olmayacak. Eşit katılım sağlanacak. Böyle bir meclis kurmayı amaçlıyoruz. Şu ana kadar 28 meclisimiz kuruldu. Doğu ve güneydoğu illerimiz tamamlandı. Güney illerimizden de önemli oranda tamamlananlar var. Hatay, Osmaniye kuruldu. Bugün Mersin'i kuruyoruz. Mersin meclisi 29'uncu meclis oluyor. Adana'yı da 2 gün içerisinde kuracağız."

Hayata geçirdikleri projeyle güç, akıl, deneyim ve imkanların birleşeceğini ifade eden İçli, şöyle konuştu:

Proje hakkında bilgi veren İçli, Türkiye'de dağınık olarak faaliyet gösteren ama güçleri birleştiği zaman çok büyük etkiler yapabilecek bir gücü ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

İçli, il meclislerinin belirli periyotlarda toplanarak o ilin yerel sorunlarını gündemine alacağını aktardı.

Engellilerin öncelikli sorunlarıyla ilgili illerde bir eylem planının çıkarılacağını ve sorunun çözülmesi için çaba gösterileceğini vurgulayan İçli, "Türkiye Engelliler Meclisi 126 temsilciden oluşacak. Türkiye'deki engellilerin sorunlarını gündemine alıp bir Türkiye engelli haritası çıkaracak ve bir eylem planı hazırlanacak. Bu sorunları önem sırasına göre çözmek için hükümetlerle oturup lobi faaliyetleri yapılacak, onlar ikna edilmeye çalışılacak" diye konuştu.

Doğu Akdeniz Engelliler Dernekler Federasyonu Başkanı Hatice Özenler de uzun yıllardır yürütülen engelli hakları mücadelesi sonucu önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Son yıllarda engelli örgütlerinin sayıca çokluğu ve dağınıklığının engelli hareketinin etkisinin azalmasına yol açtığını bildiren Özenler, şöyle devam etti:

"Her biri kendi alanında önemli işler yapan bu örgütler sadece kendi kulvarlarında ilerledikleri ve ortak bir amaca yönelemedikleri için baskı gücü oluşturamadı. Bu sorunu gündeme getiren engelliler konfederasyonumuz 2016 ilkbaharında çeşitli engel gruplarını temsilen 80 aktivistin katıldığı bir çalıştay düzenledi. Bu çalıştayda içinde bulunduğumuz kargaşayı düzeltmek, engellilerin ortak ortak gücünü oluşturabilmek için illerde bütün engelli sivil toplum örgütlerinin içinde bulunduğu faaliyet göstereceği il engelli meclisinin ve onların temsilcilerinden oluşacak Türkiye Engelliler Meclisi'nin kurulmasına karar verildi."

Özenler, projenin 52 ilde Yaşam Boyu Eğitim Derneği ortaklığından yürütüldüğünü ve 3,5 yıl süreceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Mersin'deki engelli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Mersin İl Engelliler Meclisi oluşturuldu.

Mersin'de İl Engelliler Meclisinden 2 delege Türkiye Engelliler Meclisi'nde kenti temsil edecek.

