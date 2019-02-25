Mersin İl Seçim Kurulu: ‘Kocamaz Aday Olamaz’

Mersin İl Seçim Kurulu, belgeleri yetişmediği için yerel seçimlerde İYİ Parti’den aday olma şansını kaybeden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın, son dakikada bulunan Demokrat Parti’den aday olma formülüne olumlu yanıt vermedi. Kurul, adaylık başvurusu için beş kişinin yaptığı itirazı değerlendirdi ve Kocamaz’ın adaylığını reddetti. Nihai kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verecek. Kocamaz, İl Seçim Kurulu kararının ardından Mersin’de halka seslendi ve şunları söyledi: “Biz devletimize güveniyoruz. Bağımsız yargıya güveniyoruz. Seçim kurullarına güveniyoruz. Bir tek isteğimiz var; başvuruları adil bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde incelesinler ve kararlarını ona göre versinler. Hepinizi şu süreç tamamlanıncaya kadar sakin olmaya, taşkınlıklara meydan vermemeye, aranıza girerek fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermemeye, provokasyonlara gelmemeye davet ediyorum." Belgeler yetişmedi Kocamaz’la ilgili adaylık krizi, başvuru süresinin son günü 19 Şubat’ta ortaya çıktı. Adaylık için süre o gün saat 17:00’de doldu. İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı Kocamaz’ın belgelerini 17:00’den sonra İl Seçim Kurulu’na teslim etti. Seçim Kurulu gecikmeden dolayı adaylığı kabul etmedi.

Kocamaz ve İYİ Parti yönetimi daha sonra bir son dakika formülü olarak Demokrat Parti’nin kapısını çaldı. DP kendi adayını büyükşehir belediye başkanlığı yarışından çekti ve yerine Kocamaz’ı aday gösterdi. Bunun üzerine beş kişi cumartesi günü İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunarak, Kocamaz’ın adaylığının kabul edilmemesini istedi. İtiraza gerekçe olarak da 2004’te Mardin’de yaşanan benzer bir olay emsal gösterildi. İl Seçim Kurulu itirazı değerlendirdi ve Kocamaz’ın başvurusunu reddetti. Sadece DP değil, İYİ Parti'den ve bağımsız olarak da aday olamayacağına hükmetti, geçici listeden adını çıkarttı. Son söz YSK’da İl seçim kurullarının kararları nihai değil. Çarşamba gününe kadar bu kararlara YSK nezdinde itiraz hakkı var. YSK yapılacak tüm itirazları 1 Mart’a kadar karara bağlayacak. 3 Mart’ta da kesin listeler askıya çıkacak. Kocamaz’ın açıklamalarından karara itiraz edileceği anlaşılıyor. “İhmal değil ihanet” Kocamaz belgelerin vaktinde teslim edilmediği anlaşıldığında yaşanan durumu "parti içi ihanet" olarak nitelemişti. Kocamaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir. Tereddütünüz olmasın” ifadesini kullanmıştı.