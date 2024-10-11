Mersin'in neyi meşhur? Mersin'in meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Köklü geçmişi ve ev sahipliği yaptığı sayısız imparatorluk sayesinde renkli bir kültürel dokusu bulunan Mersin’den deri, ahşap, cam, seramik, bakır hediyelikler satın alınabilir. Şehrin muz lifiyle yapılan ürünlerinin yanı sıra şal ve kumaş çeşitleri de popülerdir. Kerebiç, ekşili tarator, tantuni gibi yöresel lezzetlerin tadılabildiği şehirden cezerye gibi gıdaların temin edilmesi mümkündür. Mersin’i keşfetmeye başlayan kişilere ise Kızkalesi, Adamkayalar, Astım Mağarası ve Soğuksu gibi rotalara uğramaları önerilir.

Mersin’den satın alınabilen hediyelikler nelerdir?

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan ve geçmişi MÖ 6300’lü yıllara kadar uzanan Mersin; çilek, keçiboynuzu, muz, cezerye gibi gıda ürünleriyle meşhurdur. Şehirdeki yöresel pazarlardan bu ürünler temin edilebilirken, muz lifi ile yapılan hediyelikler de keşfedilebilir. Mersin’e giden kişilerin Tarsus ilçesinin kültürel dokusunu yansıtan şal, kumaş, mitolojik temalı biblo gibi ürünleri incelemeleri mümkündür. Ayrıca şehirde yaygın olarak bulunan ve şık bir tasarıma sahip olan deri eşyalar da turistleri cezbeden seyahat hatıralarındandır.

Mersin gezilerinde Kırkkaşık Bedesteni’ne uğrayan kişilerin yöresel el sanatlarının eseri olan dekoratif objelere göz atmaları uygundur. Bunlar arasında iğne oyaları, seramikler, cam ürünler, bakır işçiliğiyle üretilen parçalar ve ahşap eşyalar yer alır. Şehirle özdeşleşen diğer hatıra objeleri ise dokuma halılar ve yöresel desenlerle bezenen kilimlerdir.

Mersin’in meşhur yemekleri hangileridir?

Çorba, et yemeği, bulgurlu köfte çeşitleri ve hafif tatlılarıyla gastronomi alanında önemli bir yer tutan Mersin mutfağına özgü birçok tarif vardır. Bunların başında gelen ikonik lezzet ise tantuni olarak belirtilmelidir. Dana antrikotun küçük parçalar hâlinde doğranıp, çeşitli sebzelerle sotelendikten sonra lavaşa sarılmasıyla servis edilen bu tarif ülke genelinde popülerleşmiştir.

Mersin’in ön plana çıkan diğer bir yöresel yemeği ise humustur. Bu şehre özgü olan içli köfte tarifi de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken meşhur lezzetlerdendir. Bölgede yaygın olarak tüketilen sebze yemekleri ise ekşili tarator, susamlı turp otu, dolma çeşitleri olarak sıralanabilir. Mersin iline gidildiği zaman denenmesi önerilen yerel tarifler aşağıdaki gibi çeşitlendirilebilir:

Kısır ve batırık

Analı kızlı, topalak, Tatar, yüzük çorbası

Erik yemeği

Susamlı köfte

Keşkek ve gavırga

Lepe ve fellah köftesi

Fındık lahmacun

Kabak tatlısı

Kerebiç

Cezerye

Bandırma ve muska

Mersin’in popüler gezi noktaları nelerdir?

Limanı, doğal alanları, parkları ve antik yerleri ile adından söz ettiren Mersin ilinde tarihi yapılar da görülebilir. Şehrin MÖ 6300’lü yıllara uzanan geçmişi; Artuklu, Bizans, Selçuklu, Osmanlı devletleri gibi sayısız imparatorluğa tanıklık ettiğini yansıtır. Dolayısıyla Mersin’de keşfedilebilen antik alanların yanı sıra çeşitli tarihi ve kutsal mekanların da farklı toplumların yaşam alışkanlıklarıyla kültürel dokusunu temsil ettiği belirtilmelidir. Şehrin ön plana çıkan turistik alanları ve mutlaka uğranması önerilen gezi rotaları ise aşağıdaki listede kategorize edilmiştir: