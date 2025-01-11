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  4. Mersin’in tanınmış siması '1 Milyoncu' Mehmet Bucak, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti! Sosyal medyada fenomen olan isim veda etti...

Mersin’in tanınmış siması '1 Milyoncu' Mehmet Bucak, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti! Sosyal medyada fenomen olan isim veda etti...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.01.2025 18:09
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İnternet dünyasında 1 Milyoncu Mehmet olarak bilinen Mehmet Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mersin’in tanınmış siması '1 Milyoncu' Mehmet Bucak, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti! Sosyal medyada fenomen olan isim veda etti...

56 yaşındaki Mehmet Bucak, Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kriz sonucu kalbi duran Bucak, evinde yaşamını yitirirken, cenazesi Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAN TAZİYE MESAJLARI

DEVA Partisi'nden Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen fenomen için taziye mesajında bulunu. Ekmen, mesajında "Bir milyon Mehmet vefat etmiş. Şehrimizin neşesi ve sembollerinden biriydi. Başımız sağolsun." dedi.

1 MİLYONCU MEHMET KİMDİR?

1 Milyoncu Mehmet olarak bilinen Mehmet Bucak, 1968 yılında Mersin’de doğdu. Bir dönem kaportacılık yaparak yaşamını sürdüren Bucak, psikolojik sorunları nedeniyle insanların eski parayla 1 milyon istemesiyle dikkat çekti. Bu davranışı nedeniyle halk arasında "1 Milyoncu Mehmet" olarak tanınan Bucak, Mersin çarşısının renkli simalarından biri haline geldi. Sosyal medyada çekilen videolarıyla fenomenleşen Bucak, özellikle YouTube ve Instagram'da büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

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sosyal medya kalp krizi Mersin
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