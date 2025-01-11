Mersin’in tanınmış siması '1 Milyoncu' Mehmet Bucak, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti! Sosyal medyada fenomen olan isim veda etti...

56 yaşındaki Mehmet Bucak, Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kriz sonucu kalbi duran Bucak, evinde yaşamını yitirirken, cenazesi Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAN TAZİYE MESAJLARI

DEVA Partisi'nden Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen fenomen için taziye mesajında bulunu. Ekmen, mesajında "Bir milyon Mehmet vefat etmiş. Şehrimizin neşesi ve sembollerinden biriydi. Başımız sağolsun." dedi.

Bir milyon Mehmet vefat etmiş. Şehrimizin neşesi ve sembollerinden biriydi. Başımız sağolsun. https://t.co/3Vok63chYd pic.twitter.com/keHxXCIGQ9 — Mehmet Emin Ekmen (@emin_ekmen) January 11, 2025

1 MİLYONCU MEHMET KİMDİR?

1 Milyoncu Mehmet olarak bilinen Mehmet Bucak, 1968 yılında Mersin’de doğdu. Bir dönem kaportacılık yaparak yaşamını sürdüren Bucak, psikolojik sorunları nedeniyle insanların eski parayla 1 milyon istemesiyle dikkat çekti. Bu davranışı nedeniyle halk arasında "1 Milyoncu Mehmet" olarak tanınan Bucak, Mersin çarşısının renkli simalarından biri haline geldi. Sosyal medyada çekilen videolarıyla fenomenleşen Bucak, özellikle YouTube ve Instagram'da büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.