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Mersin İYİ Parti'de deprem; Kocamaz'ın adaylığı tehlikede (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 22:42 | Son Güncelleme

KOCAMAZ'DAN AÇIKLAMA Adaylığı tehlikeye giren Burhanettin Kocamaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan süreci, 'ihanet' olarak değerlendirdi.  'İHANET' VURGUSU Kocamaz, ilk tweetini, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk.

Mersin İYİ Parti'de deprem; Kocamaz'ın adaylığı tehlikede (3)

KOCAMAZ'DAN AÇIKLAMA
Adaylığı tehlikeye giren Burhanettin Kocamaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan süreci, 'ihanet' olarak değerlendirdi.
'İHANET' VURGUSU
Kocamaz, ilk tweetini, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın 'göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak' değerlendirmesi doğru çıktı" notuyla paylaştı.
'SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK'
Daha sonra Twitter'dan ikinci açıklamayı paylaşan Kocamaz, "Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin’i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mersin İYİ Parti'de deprem; Kocamaz'ın adaylığı tehlikede (3)

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