Mersin Kenti Edebiyat Ödülü İpek Ongun'a

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 12 yıldır verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne bu yıl yazar İpek Ongun değer bulundu.

MTSO'dan yapılan açıklamada, kentte 12 yıldır sürdürülen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibinin belirlenmesi için Değerlendirme Kurulunun toplandığı belirtildi.

Kurulun aldığı kararla ödüle yazar İpek Ongun'un değer bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde ve Mersin'de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için MTSO'nun öncü girişimiyle kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü konusundaki çalışmalar ilgili yönetmelik gereğince yürütülmüştür.

Ödül, Değerlendirme Kurulu üyeleri Celal Soycan, Metin Cengiz, Yavuz Özdem, Cemal Sakallı ve Ogün Kaymak, genç okurlarla didaktik olmayan, sahici ve şefkatli bir edebiyat dünyasında buluşarak, kuşaktan kuşağa gürleşerek süren bir bağ kurduğu için değerli yazar İpek Ongun'u ödüle değer bulmuştur."

Açıklamada, Ongun'a ödülünün 14 Aralık Cuma günü düzenlenecek törenle takdim edileceği bildirildi.

