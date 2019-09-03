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Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, Nursel Duruel'e

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

MTSO öncülüğünde 13 yıldır verilen ödüle, bu yıl yazar Nursel Duruel değer görüldü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 13 yıldır verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne, bu yıl yazar Nursel Duruel layık bulundu.

MTSO'dan yapılan açıklamada, Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibinin belirlenmesi için Değerlendirme Kurulunun toplandığı belirtildi.

Kurulun aldığı kararla ödüle yazar Nursel Duruel'in değer bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak için MTSO’nun öncü girişimleriyle kent adına verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü değerlendirme kurulu, Celal Soycan, Turhan Günay, Metin Cengiz, Yavuz Özdem ve Cemal Sakallı'dan oluştu. Değerlendirme Kurulu, göç, ayrılık, bireyin sıkışması, kadının kıstırılmış hayatı ve yitirilen duyarlıklar ve değerler dolayında, insanı tüm boyutlarıyla kavrayan hünerli anlatısı, kentleşme sürecindeki sosyal savrulmaları ve taşrada olma halini dişil bir duyarlılıkla edebiyatımıza taşıdığı, rüyalar başta olmak üzere tüm bilinç dışı aranışları ve yönelimleri, yaşantı içeriğine dayalı bir şefkatle öyküleştirdiği için yazar Nursel Duruel’i ödüle değer buldu."

Açıklamada, Duruel'e ödülünün aralık ayında düzenlenecek törenle takdim edileceği bildirildi.

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edebiyat Mersin MTSO Nursel Duruel ödül

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