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Mersin Kız Kalesi nerede? Kızkalesi hakkında bilgi, yol tarifi, giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 04.01.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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Mersin Kız Kalesi nerede? Kızkalesi hakkında bilgi, yol tarifi, giriş ücreti

Mersin yaz aylarının gözde tatil bölgelerinden biri. Deniz turizmiyle ünlü olduğu kadar doğa güzellikleri ve tarihiyle de ön plana çıkıyor. Bu değerlerden biri de Mersin Kız Kalesi...

Mersin gezilecek yerler listesinin göz bebeği Kızkalesi. Şehrin turizm açısından bu denli önemli olmasına en büyük katkı sağlayan yerlerden birisi. Yazıda Mersin Kız Kalesi nerede, hakkında bilgi, efsanesi, giriş ücreti gibi konularda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

KIZKALESİ NEREDE?

Kız Kalesi, Mersin ilinde bulunuyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde olan kale, adını da verdiği mahalle sahilindeki küçük bir adacığın üzerinde kurulmuş. Kıyıya uzaklığı yaklaşık 600 metre.

Kız Kalesi - Mersin arası 60 km
Kız Kalesi - Erdemli arası 21 km

Mersin Kız Kalesi yol tarifi için buraya tıklayın.

KIZKALESİ TARİHİ

Kızkalesi, tarih içinde Selevkoslar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Ermeniler, Fransızların (Kıbrıs Krallığı), Karamanlılar ve Osmanlılar’ın hakimiyetinde olmuş. Yapılan araştırmalar buraya ilk yerleşimin MÖ. 4. yüzyıla ait olduğunu gösteriyor. Ünlü tarihçi Herodot, bu şehri Georges adında Kıbrıslı bir prensin kurduğunu söylemiş.

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Kız Kalesi'nde bulunan bir yazıttan kalenin 1199 yılında I. Leon tarafından yaptırılmış olduğu öğrenilmiş. 1361’de Kıbrıs Krallığı tarafından zapt edilen kale hakkında Strabon, Roma Dönemi’nde korsanların kaleyi barınak olarak kullandıklarından bahseder.

Kız Kalesi'nin tarihi adı Korykos.

KIZKALESİ HAKKINDA BİLGİ

Kız Kalesi, sekiz kuleyle korunmuş. Kalenin dış çevre uzunluğu 192 metre. Mersin Kız Kalesi’nde eski dönemlerden kalma kiliseler bulunuyor. Su kuyuları ve sarnıçların yanında, Lemas çayından su kemerleri ile getirilen sular, Kızkalesi’nin su ihtiyacını karşılıyormuş. Büyük kiliseye giden taş döşeli kutsal yolda, yol boyunca dizilmiş irili ufaklı lahitler bulunuyor.

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Mersin Kız Kalesi'nin içinde bulunduğu aynı isimdeki kasaba bir tatil bölgesi. Kızkalesi otellerinde konaklayabilir, plajında yüzebilirsiniz.

MERSİN KIZ KALESİ EFSANESİ

O zaman ki adıyla Korykos’a hakim olan bir kral varmış. Bu kralın en büyük isteklerinden biri de bir kız çocuğunun olmasıymış. Bu sebeple kral gece gündüz tanrıya yalvarırmış. Duaları kabul olan kralın nihayet bir kız çocuğu olmuş. Zaman içinde büyüyen kralın kızı öyle güzel öyle yardımsevermiş ki etrafındaki herkes onu çok severmiş.

Bir gün Korykos’a gelen bir falcı, kralın emriyle saraya getirilmiş. Kral falcıdan kızının geleceği hakkında yorum yapmasını istemiş. Kızın eline bakan falcı bir anda irkilmiş. Kızı bir yılanın sokacağını ve bu kaderi hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini söylemiş.

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Bu olaydan sonra kral derin düşüncelere dalmış ve kızını bu gelecekten korumak için sahile yakın bir kale yaptırmaya karar vermiş. Kızını da bu kaleye yerleştirmiş.

Kalede yaşayan ve karaya hiç ayak basmayan kız, saraydan gönderilen yemekleri yiyormuş. Bir gün kaleye bir üzüm sepeti gönderilmiş. Sepetin içinden çıkan yılan kızı sokarak ölümüne sebep olmuş. Bu hikaye Kız Kalesi'ni daha da gizemli hale getiriyor.

MERSİN KIZ KALESİ GİRİŞ ÜCRETİ

Kızkalesi'ne giriş ücreti 10TL. Ziyaret saatleri;

Yaz Dönemi
1 Nisan - 1 Ekim
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 17:00

Kış Dönemi
1 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 08:30
Kapanış Saati: 17:00

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