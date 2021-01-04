Mersin Kız Kalesi nerede? Kızkalesi hakkında bilgi, yol tarifi, giriş ücreti

Kız Kalesi'nde bulunan bir yazıttan kalenin 1199 yılında I. Leon tarafından yaptırılmış olduğu öğrenilmiş. 1361’de Kıbrıs Krallığı tarafından zapt edilen kale hakkında Strabon, Roma Dönemi’nde korsanların kaleyi barınak olarak kullandıklarından bahseder.

Kızkalesi, tarih içinde Selevkoslar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Ermeniler, Fransızların (Kıbrıs Krallığı), Karamanlılar ve Osmanlılar’ın hakimiyetinde olmuş. Yapılan araştırmalar buraya ilk yerleşimin MÖ. 4. yüzyıla ait olduğunu gösteriyor. Ünlü tarihçi Herodot, bu şehri Georges adında Kıbrıslı bir prensin kurduğunu söylemiş.

Kız Kalesi, Mersin ilinde bulunuyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde olan kale, adını da verdiği mahalle sahilindeki küçük bir adacığın üzerinde kurulmuş. Kıyıya uzaklığı yaklaşık 600 metre.

Mersin gezilecek yerler listesinin göz bebeği Kızkalesi. Şehrin turizm açısından bu denli önemli olmasına en büyük katkı sağlayan yerlerden birisi. Yazıda Mersin Kız Kalesi nerede, hakkında bilgi, efsanesi, giriş ücreti gibi konularda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kız Kalesi'nin tarihi adı Korykos.

KIZKALESİ HAKKINDA BİLGİ

Kız Kalesi, sekiz kuleyle korunmuş. Kalenin dış çevre uzunluğu 192 metre. Mersin Kız Kalesi’nde eski dönemlerden kalma kiliseler bulunuyor. Su kuyuları ve sarnıçların yanında, Lemas çayından su kemerleri ile getirilen sular, Kızkalesi’nin su ihtiyacını karşılıyormuş. Büyük kiliseye giden taş döşeli kutsal yolda, yol boyunca dizilmiş irili ufaklı lahitler bulunuyor.

Mersin Kız Kalesi'nin içinde bulunduğu aynı isimdeki kasaba bir tatil bölgesi. Kızkalesi otellerinde konaklayabilir, plajında yüzebilirsiniz.

MERSİN KIZ KALESİ EFSANESİ

O zaman ki adıyla Korykos’a hakim olan bir kral varmış. Bu kralın en büyük isteklerinden biri de bir kız çocuğunun olmasıymış. Bu sebeple kral gece gündüz tanrıya yalvarırmış. Duaları kabul olan kralın nihayet bir kız çocuğu olmuş. Zaman içinde büyüyen kralın kızı öyle güzel öyle yardımsevermiş ki etrafındaki herkes onu çok severmiş.

Bir gün Korykos’a gelen bir falcı, kralın emriyle saraya getirilmiş. Kral falcıdan kızının geleceği hakkında yorum yapmasını istemiş. Kızın eline bakan falcı bir anda irkilmiş. Kızı bir yılanın sokacağını ve bu kaderi hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini söylemiş.