Mersin Limanı'na demirleyen gemide 39 kilo kokain ele geçirildi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Limanı’na gelen Barbados bayraklı gemide yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 600 bin lira olan 39 kilo 575 gram kokain ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı Gemi Arama ekiplerince gerçekleştirilen risk analizleri kapsamında, Ekvator'un Puerto Bolivar Limanı'ndan Mersin Limanı Serbest Bölge'ye gelmek için yola çıkan Barbados bayraklı gemi riskli olarak değerlendirildi. Geminin uluslararası sulardaki hareketleri Gemi Takip Sistemi üzerinden online olarak aralıksız izlendi. Gemi limana geldikten sonra muz yükü aranarak kontrollü olarak tahliyesi yapıldı. Yükün boşaltılmasından sonra geminin mürettebatça kullanılan alanları, makine dairesi ve ambarları gemi arama ekibi ve narkotik dedektör köpeği kullanılarak detaylı olarak arandı. Dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan aramada geminin mazgallarının altına zulalanan 41 paket bulundu. Paketlerdeki maddenin, alınan numune analizinde kokain olduğu belirlendi.

Ele geçirilen 39 kilo 575 gram kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 13 milyon 600 bin lira olduğu açıklandı.

Uluslararası kaçakçılık olayı ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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