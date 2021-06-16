Mersin Limanı'nda 1 Ton Kokain Ele Geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Mersin Limanı’nda 1 ton kokain ele geçirdiğini söyledi. Mersin Valiliği, kokain yüklü geminin Ekvador’dan geldiğini duyurdu.

Bakan Muş, açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı. Muş, şu ifadeleri kullandı: "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır”

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Operasyonla ilgili ayrıntıları Mersin Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü verdi. Valilikten yapılan açıklamada "Ekvador ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide, muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton kokain ele geçirilmiş, sayım ve aramalar devam etmektedir. Tahkikat çok yönlü sürmektedir” denildi.