Mersin Limanı'nda 1 Ton Kokain Ele Geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerinin, Mersin Limanı’nda 1 ton kokain ele geçirdiğini söyledi. Mersin Valiliği, kokain yüklü geminin Ekvador’dan geldiğini duyurdu.
Bakan Muş, açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı. Muş, şu ifadeleri kullandı: "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır”
Liberya bandıralı ve Ekvador’dan geliyor
Operasyonla ilgili ayrıntıları Mersin Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü verdi. Valilikten yapılan açıklamada "Ekvador ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide, muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton kokain ele geçirilmiş, sayım ve aramalar devam etmektedir. Tahkikat çok yönlü sürmektedir” denildi.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Cihan da gazetecilere operasyonla ilgili açıklama yaptı. Cihan, operasyonun yaklaşık bir aydır süren teknik takip üzerine yapıldığını söyledi. Geminin Liberya bandıralı olduğunu ve gözaltı işlemleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Cihan, 2019’da da Mersin Limanı’nda 615 kilogram kokain yakalandığını hatırlattı.
Mersin Milletvekili’nden soru önergesi
Mersin Limanı geçtiğimiz günlerde de yine kokainle gündeme gelmişti. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 17 Mayıs 2021’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi vermişti.
Antmen önergede, 8 Mayıs 2021’de Panama’da, son durağı Mersin Limanı olan konteynerde kokain ele geçirildiğini hatırlatmış, şu ifadeleri kullanmıştı: “Panama devletinin deniz ve hava operasyonlarını yürütmekten sorumlu resmi kurumu SENAN, Twitter hesabından 616 paket kokainin fotoğraflarını paylaşmıştır. Paylaşımda, uyuşturucuların muz kutuları içinde saklandığı ve Ekvador’daki Bolivar Limanı’ndan yola çıkan kargonun son durağının Türkiye’nin Mersin Limanı olduğu yazılmıştır. Yine aynı şekilde; 9 Haziran 2020’de Kolombiya Buenaventura Limanı’nda yaklaşık 5 ton kokain, bir gemide yakalanmıştır. Geminin varış noktası Türkiye’dir. Uyuşturucuların İzmir’de bir kimya şirketine gönderildiği belirtilmiştir. Türkiye’de yılda ortalama 1.5 ton kokain yakalanmaktadır. Ancak sadece İzmir ve Mersin’e gönderilen kokain miktarı; Türkiye’de 4 yılda toplamda yakalanan kokain miktarına eşittir.”
Antmen bu ifadelerden sonra Soylu’ya "Panama’dan Mersin’e gönderilen 616 paket kokain Mersin’de hangi şirkete teslim edilecekti? Bu şirkete operasyon düzenlenmiş midir? Düzenlenmediyse neden beklenmektedir? Türkiye’de kim ya da kimler bu büyük kokain sevkiyatının içerisinde yer almaktadır? Konuyla ilgili olarak Panama polisiyle irtibata geçilmiş midir? Geçildiyse, Panama polisi hangi bilgileri vermiştir? Panama polisiyle iletişime geçilmediyse neden halen geçilmemiştir? Bu uyuşturucunun Türkiye’deki sahiplerinden mi korkulmaktadır?" sorularını yöneltmişti.
15 günlük cevaplanma süresi dolduğu halde soru önergesi henüz yanıtlanmadı.