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  4. Mersin Limanı’nda 220 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı’nda 220 kilo kokain ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 21:44 | Son Güncelleme

Mersin Limanı’nda kağıt yüklü konteynerda yapılan aramada 220 kilo kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Brezilya’dan gelerek Mersin Limanı’na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda arama yapıldı.

Mersin Limanı’nda kağıt yüklü konteynerda yapılan aramada 220 kilo kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Brezilya’dan gelerek Mersin Limanı’na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda arama yapıldı. Aramada, 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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