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Mersin Limanı’nda 23 kilo 745 gram kokain ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda bir konteynerde 20 paket içinde 23 kilo 745 gram kokain ele geçirildi.

Mersin Limanı’nda 23 kilo 745 gram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda bir konteynerde 20 paket içinde 23 kilo 745 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 125 lira olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika’dan limana getirilen bir konteyner içerisinde yoğunluk saptandı. Bunun üzerine konteynerde arama yapan ekipler, soğutucu motorunun bulunduğu bölümde, kapak altında özel olarak hazırlanmış bir gizli bölmede, siyah renkli koli bandı ile sarılmış 20 paket içerisinde 20 kilogram 749 gram kokain ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 125 bin lira olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin Limanı’nda 23 kilo 745 gram kokain ele geçirildi

Mersin Limanı’nda 23 kilo 745 gram kokain ele geçirildi

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