Mersin Limanı'nda 3 milyon 126 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'na (MIP) yanaşan bir gemideki konteynerde 3 milyon 126 bin uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye'den kente gelen bir gemiden şüphelenen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve gümrük muhafaza ekipleri, konteynerlerde x-ray cihazıyla tarama yaptı.

Konteynerlerden birinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramalarda koyun derilerinin aralarına gizlenmiş 521 kilogram ağırlığında 3 milyon 126 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

