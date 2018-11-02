Mersin Limanı'nda 3 milyon 126 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'na (MIP) yanaşan bir gemideki konteynerde 3 milyon 126 bin uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye'den kente gelen bir gemiden şüphelenen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve gümrük muhafaza ekipleri, konteynerlerde x-ray cihazıyla tarama yaptı.
Konteynerlerden birinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramalarda koyun derilerinin aralarına gizlenmiş 521 kilogram ağırlığında 3 milyon 126 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
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