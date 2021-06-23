Mersin Limanı’nda Yine Kokain Ele Geçirildi

Geçen hafta 1 ton 300 kilogramla Türkiye’de bir operasyonda en çok ele geçirilen kokainle gündeme gelen Mersin Limanı, bir kez daha kokain operasyonuna sahne oldu. Limanda 463 kilogram daha kokain ele geçirildi.

Açıklamayı ilk olarak yine Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptı. Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu gece (22 Haziran gecesi) Mersin Limanı'nda Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmaları neticesinde 463 kg kokain ele geçirilmiştir. Görevlerini başarıyla yerine getiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz…” ifadelerini kullandı.

1 haftada ele geçirilen miktar 1 ton 763 kg

Ticaret Bakanlığı da operasyonla ilgili ayrıntıları verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analizde Ekvador’dan Mersin’de bir limana getirilen 5 konteyner riskli olarak değerlendirildi. Limanda gerekli tedbirler alındı ve riskli konteynerler gemiden indirilerek x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin orta bölümüne gizlenmiş 9 adet siyah renkli çanta tespit edildi. Bu çantalara dedektör köpeklerin tepki vermesinin ardından, çantalar bulundukları yerden çıkarılarak açıldı. Söz konusu çantalarda toplam 463 kilo ağırlığında, sıkıştırılmış halde 404 paket bulunduğu saptandı. Paketlerin içerisinden alınan numunenin analizi neticesinde ele geçirilen maddenin kokain cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonrasında ele geçirilen 463 kilo kokain ile bir önceki operasyonda ele geçirilen rekor miktardaki kokainin toplam ağırlığı 1 ton 763 kilogram oldu. Bir hafta içerisinde imza atılan iki dev operasyon sayesinde uyuşturucu kaçakçılarına ağır bir darbe indirildi. Operasyon sonrasında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturmaya devam ediliyor”

Kimin gönderdiği ve kime geldiği belli değil

Bakanlık açıklamasında, kokainin kim tarafından gönderildiğiyle ilgili bilgi vermedi. Konteynerlerin kime gönderildiğiyle ilgili bilgi de yok. Mersin Limanı’nı işleten MIP’yi (Mersin International Port) arayan VOA Türkçe’ye de konuyla ilgili bilgi verilmedi.

Mersin’de son dönemlerde sıkça kokain ele geçirilmesi Meclis gündemine de taşınmıştı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 17 Mayıs 2021’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi vermişti.

Antmen önergede, 8 Mayıs 2021’de Panama’da, son durağı Mersin Limanı olan konteynerde kokain ele geçirildiğini hatırlatmış, şu ifadeleri kullanmıştı: “Panama devletinin deniz ve hava operasyonlarını yürütmekten sorumlu resmi kurumu SENAN, Twitter hesabından 616 paket kokainin fotoğraflarını paylaşmıştır. Paylaşımda, uyuşturucuların muz kutuları içinde saklandığı ve Ekvador’daki Bolivar Limanı’ndan yola çıkan kargonun son durağının Türkiye’nin Mersin Limanı olduğu yazılmıştır. Yine aynı şekilde; 9 Haziran 2020’de Kolombiya Buenaventura Limanı’nda yaklaşık 5 ton kokain, bir gemide yakalanmıştır. Geminin varış noktası Türkiye’dir. Uyuşturucuların İzmir’de bir kimya şirketine gönderildiği belirtilmiştir. Türkiye’de yılda ortalama 1,5 ton kokain yakalanmaktadır. Ancak sadece İzmir ve Mersin’e gönderilen kokain miktarı; Türkiye’de 4 yılda toplamda yakalanan kokain miktarına eşittir”

Antmen bu ifadelerden sonra Soylu’ya "Panama’dan Mersin’e gönderilen 616 paket kokain Mersin’de hangi şirkete teslim edilecekti? Bu şirkete operasyon düzenlenmiş midir? Düzenlenmediyse neden beklenmektedir? Türkiye’de kim ya da kimler bu büyük kokain sevkiyatının içerisinde yer almaktadır? Konuyla ilgili olarak Panama polisiyle irtibata geçilmiş midir? Geçildiyse, Panama polisi hangi bilgileri vermiştir? Panama polisiyle iletişime geçilmediyse neden halen geçilmemiştir? Bu uyuşturucunun Türkiye’deki sahiplerinden mi korkulmaktadır?" sorularını yöneltmişti.

Yeni rota Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü de 21 ve 22 Mayıs’ta Twitter’da paylaştığı bir zincirde Güney Amerika’dan sevk edilen kokain için Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya’ya yeni bir rota oluştuğu uyarısında bulunmuştu.

Zincirde harita ve görseller kullanılmış, istatistiki bilgiler verilmişti.

